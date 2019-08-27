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С начала курортного сезона российско-абхазскую границу пересекли 4,5 млн человек

Через таможенный пост МАПП Адлер Сочинской таможни с мая по август проехали 885 тыс. транспортных средств и более 4,5 млн человек в обоих направлениях. За аналогичный период прошлого года эти цифры составили 790 тыс. машин и 4 млн граждан, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Пик посещений пришелся на август, в этом месяце таможенную границу РФ в обоих направлениях пересекло более 241 тыс. автомобилей, в том числе около 11 тыс. экскурсионных автобусов и более 1,32 млн человек. В сутки это около 9,3 тыс. машин, в том числе 420 автобусов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 7,8%.

Всего с начала года российско-абхазскую границу пересекли более 1,5 тыс. автомобилей, более 6,9 млн физических лиц в обоих направлениях.

Андрей Ульченко


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