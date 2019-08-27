Пермский «Машиностроитель» получит 376 млн рублей на выпуск комплектующих для ПД-14

На авиасалоне МАКС подписан договор займа между федеральным Фондом развития промышленности и Пермским заводом «Машиностроитель». Как сообщает пресс-служба ФРП, с помощью средств фонда пермский завод наладит выпуск деталей мотогондол, реверсивных устройств и других узлов двигательной установки ПД-14 для узкофюзеляжных магистральных самолетов, в частности МС-21.

«Предприятие подало заявку в ФРП в конце июня, и всего через полтора месяца проект получил одобрение Экспертного совета. Общая стоимость проекта составит 471 млн руб., из которых 376,8 млн руб.— заем федерального ФРП. Средства предоставлены на выгодных условиях программы „Конверсия“: первые три года пользования займом ставка составит 1% годовых, далее — 5%»,— рассказал директор ФРП Роман Петруца.

В настоящее время в России подобная продукция не выпускается. После реализации проекта и выхода производства на полную мощность компания намерена заместить до 35% импорта.

В настоящее время двигательная установка ПД-14 вместе с реверсивным устройством проходит стадию летных испытаний.