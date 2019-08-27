Принятие нового тарифного меню в городском общественном транспорте перенесли на осень

Сегодня в рамках пленарного заседания депутаты Пермской городской думы по просьбе главы города Дмитрия Самойлова перенесли принятие нового тарифного меню для общественного транспорта.

По словам Дмитрия Самойлова, новое тарифное меню является частью системной работы по внедрению новой транспортной модели. «В составе рабочей группы разрабатывается передовая структура тарифного меню. Эта задача затрагивает и городской бюджет, и жителей Перми. Но уже сейчас поступили многочисленные предложения, поэтому мы продолжим доработку»,— пояснил глава города.

Рассмотрение вопроса он попросил перенести на следующее, сентябрьское пленарное заседание. Депутаты поддержали эту инициативу.