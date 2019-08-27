Повреждения связок и переломы – самые частые проблемы застрахованных от несчастных случаев в «АльфаСтрахование»

«АльфаСтрахование» проанализировала статистику выплат клиентам, застрахованным в компании от несчастных случаев, в 2017-2018 гг. и выяснила, что повреждения связок, вывихи и переломы пальцев рук и ног стали самыми частыми причинами для обращения за возмещением среди обладателей полисов данного вида. За год размеры средних страховых выплат по наиболее частым страховым случаям увеличились на треть (31%).

Размер средней выплаты за разрывы и повреждения связок, а также вывихи суставов составлял 20,2 тыс. руб. в 2017 г. и 31,3 тыс. руб. в 2018 г. (+54,7%). Клиенты с переломами пальцев рук или ног получали в среднем по 20,8 тыс. руб. в 2017 г. и 25,7 тыс. руб. в 2018 г. (+23,8%). На третьем месте по частоте обращений в 2017-2018 гг. оказались переломы костей предплечья, средняя выплата по ним составила 33,2 тыс. руб. в 2017 г. и 44,3 тыс. руб. годом позже (+33,3%).

Четвертую строчку занимают переломы костей голени, средний размер возмещения по этой травме составлял 36,7 тыс. руб. в 2017 г. и 43,6 тыс. руб. в 2018 г. (+18,8%). Реже у клиентов случались черепно-мозговые травмы, они заняли пятую строчку по частоте страховых случаев. Средняя выплата в 2017 г. составляла 54,6 тыс. и 67,3 тыс. руб. в 2018 г. (+23,2%).

«Несчастный случай может произойти с каждым как на работе, так и в быту. Предугадать печальное событие нельзя, но можно минимизировать его последствия, в том числе финансовые. Страхование от несчастных случаев и болезней является гарантией качественной защиты и оперативного получения финансовой поддержки в сложных жизненных ситуациях», – говорит Виктория Морозова, руководитель Управления страхования корпоративных клиентов от несчастных случаев «АльфаСтрахование».