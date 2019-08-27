Жительницу Ессентуков подозревают в организации игорного бизнеса в здании кафе

В отношении жительницы Ессентуков возбудили уголовное дело по о незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По данным следствия, в 2017 году женщина приобрела игровое оборудование и установила в помещении кафе и продуктового магазина в Ессентуках. Сейчас следователь СКР осмотрел игровое оборудование, назначил судебные экспертизы, допросил свидетелей и подозреваемую. Расследование уголовного дела продолжается.

Дарья Голякова