Крематорий в Перми могут достроить за счет бюджета

Мэр Перми Дмитрий Самойлов сегодня на заседании гордумы сообщил о готовности достроить крематорий города за счет бюджетных средств. В ходе заседания депутат гордумы Михаил Черепанов спросил о судьбе данного объекта: «Еще в прошлом созыве обсуждали, но ни кладбища, ни крематория. Видимо, надо не ждать концессии, а заняться самим»,— выразил мнение парламентарий.

Господин Самойлов ответил, что внутреннее управленческое решение есть. «Если до конца года не находим концессионера, то будем предлагать включаться городу»,— заявил градоначальник.

Напомним, этим летом конкурс на строительство крематория был признан несостоявшимся. ООО «Торговый дом „Пушкарский“», единственный участник конкурса, не смогло предоставить банковскую гарантию. Конкурс будет объявлен заново.

Согласно документации инвестору необходимо завершить начатое в 2013 году строительство и ввести в эксплуатацию объекты комплекса крематория. Концессионное соглашение предполагает строительство четырех печей и колумбарной стены вместимостью не менее 3 тыс. ячеек.

Напомним, городские власти пытаются построить крематорий на кладбище «Восточном» почти десять лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО «Вектор», однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%.