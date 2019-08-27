Трансформацию науки и развитие промышленности обсудят эксперты «Технопрома» в Новосибирске

На форуме крупные российские и зарубежные компании, представители науки и бизнеса, государственные корпорации покажут уникальные разработки, а также обсудят пути эффективного экономического развития этих проектов. Новые технологии в сфере медицины, промышленности, образования, транспорта, экологии, робототехники смогут найти инвесторов на Сибирской венчурной ярмарке. Своим опытом внедрения инноваций поделятся эксперты из Франции, Китая, Индии, Беларуси и других стран.

Седьмой международный форум и выставка технологического развития «Технопром-2019» пройдут 18–20 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Ключевая тема форума — «Наука новой эры: технологии трансформации». В течение трех дней на площадках форума пройдет более 90 деловых мероприятий, в которых примут участие топ-менеджеры ведущих российских компаний, представители деловых кругов из стран СНГ и АТР, руководители российских и зарубежных инвестиционных фондов, представители российских государственных корпораций, федеральных и региональных органов исполнительной власти. Наглядная демонстрация достижений в промышленности, экономике, медицине и природосбережении будет представлена на выставке, экспозиция которой насчитывает около 2 тысяч кв. м.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что основной акцент будет сделан на содержательной части и прикладной ценности и форума, и выставки. «Нам не нужны "показательные" выступления, некомпетентные спикеры и модераторы. Мы делаем наш форум полезным для всех участников»,— подчеркнул он.

Главными темами для обсуждения станут проекты, реализация которых сопряжена с прорывным научно-технологическим развитием Российской Федерации и наращиванием международного сотрудничества, такие как «Академгородок 2.0», «Умный город», «Арктический диалог». Эксперты обсудят перспективы развития биотехнологий, химической промышленности, искусственного интеллекта, возможности переработки твердых бытовых отходов. На площадках пройдут дискуссии по цифровой трансформации социально-экономических систем, по реиндустриализации Новосибирской области, по технологической кооперации ОПК, науки и региональной промышленности, по дальнейшему развитию СО РАН. Общее число спикеров и экспертов форума достигает тысячи человек.

«Технопром» является одним из крупнейших технологических мероприятий в России, в 2018 году его посетил президент страны Владимир Путин. По итогам 2018 года на форуме было более 7800 участников, в том числе 140 участников из 19 зарубежных государств, а также 2882 компании из разных отраслей российской и иностранной промышленности. По итогам форума заключено 50 соглашений мирового и федерального уровня, в подписаниях участвовали ключевые деятели региона.