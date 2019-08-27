Апелляция подтвердила правомерность включения ЗЭМЗ в реестр недобросовестных поставщиков

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерным заключение Челябинского УФАС о включении АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (ЗЭМЗ) в реестр недобросовестных поставщиков.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства региона, в июне 2018 года ЗЭМЗ был признан победителем аукциона на право заключения договора на поставку стального металлопроката, проводимого АО СКБ «Турбина». Начальная цена закупки составила 44,8 млн руб. Однако в установленный срок завод не направил подписанный контракт заказчику, поэтому СКБ «Турбина» признала ЗЭМЗ уклонившимся от заключения договора и обратилось в антимонопольное ведомство. Челябинское УФАС установило, что златоустовское предприятие заключило контракт с АО «Торговый дом металлургический завод «Красный Октябрь» (Москва), по условиям которого последний обязуется принимать участие в торгах ЗЭМЗ в качестве поверенного. Торговый дом сообщил, что не подписал договор по причине отсутствия ответственного сотрудника на рабочем месте. При этом метзавод не представил доказательств, что на именно на поверенного возложена обязанность по заключению договоров. По словам заказчика, ЗЭМЗ не предпринял каких-либо действий, подтверждающих намерение заключить с ним договор, даже после опубликования протокола о признании его уклонившимся.

Суд апелляционной инстанции отметил, что включение компании в реестр недобросовестных поставщиков «не подавляет экономическую самостоятельность и инициативу, не ограничивает чрезмерно его право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, не препятствует осуществлению хозяйственной деятельности» ЗЭМЗ.