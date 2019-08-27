Volkswagen не будет отказываться от дизельных двигателей

Компания Volkswagen не планирует отказываться от дизельных двигателей, сообщает Autocar со ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Юргена Стакманна.

«Мы считаем, что дизели отлично подходят для определенного типа транспортных средств и очень хороши, благодаря своей экономичности, для дальних поездок, — пояснил господин Стакманн. — Мы уверены, что дизельные моторы будут востребованы и с вступлением в силу стандарта 'Евро-7', до соответствия которому мы их доведем».

Напомним, ранее стало известно, что кроссовер Volkswagen Touareg V8 TDI может стать последней моделью марки с дизельным V8.