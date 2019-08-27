Проспект Металлургов в Самаре благоустроят к осени

Фото: Администрация Самары
Комплексное благоустройство проспекта Металлургов в Самаре предполагается
полностью закончить к 1 сентября текущего года. Об этом сообщает городская администрация.
«Осенью на площади около дворца культуры Металлург планируется установить памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Петровичу Мочалову», – говорится в сообщении.
Также в этом же районе закончено комплексное благоустройство площади имени Мочалова. Работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Подрядчик в числе прочего уложил 18 тыс. кв. м плитки, установил 90 новых дизайнерских скамеек, 32 бульварных дивана и 110 урн. Также была оборудована система освещения, и впервые было использовано нижнее освещение (60 нижних светильников) для рассеянного света.