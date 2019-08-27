Прокуратура обязала аэропорт «Платов» выделить бесплатную парковку для инвалидов

Волго-Донская транспортная прокуратура провела проверку в ростовском аэропорту «Платов» и нашла нарушение закона во социальной защите инвалидов в работе парковочного комплекса аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что на парковочной зоне «Р4» в аэропорту «Платов» не выделили места для бесплатной парковки транспорта инвалидов. В адрес исполнительного директора компании-владельца аэропорта АО «Ростоваэроинвест» прокуратура вынесла представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении компании и виновного должностного лица возбудили дела об административном правонарушении по ст. 5.43 КоАП РФ (нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов).

Дарья Голякова