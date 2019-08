Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова — о том, какие предложения онлайн-ритейлер Net-a-Porter подготовил для покупателей и на что могут рассчитывать обладатели статуса Extremely Important People.

В августе гигант люксового онлайн-ритейла Net-a-Porter и еще один гигант — ювелирный дом Tiffany & Co. — представили оригинальный поп-ап. Это что-то вроде онлайн-корнера Tiffany на сайте. Специально для него были созданы новые украшения в коллекции Tiffany T. Купить их можно только на Net-a-Porter, правда, приобрести их может любой желающий. А вот чего любой желающий не может, так это попасть в суперэксклюзивную секцию сайта, вход на которую возможен только по приглашениям. Запустили ее тоже нынешним летом и продают тут высокие ювелирные украшения, в том числе созданные в единственном экземпляре. Возможно тут и оформить заказ на украшение bespoke, и воспользоваться услугой try before you buy, то есть получить украшение на примерку перед тем, как примешь финальное решение о покупке.

Среди брендов, украшения от которых представлены в закрытой секции, многие раньше вообще не были доступны онлайн. В числе марок — Boghossian, Nadia Morgenthaler и Giampiero Bodino.

Доступна вся эта роскошь для тех, кого в Net-a-Porter называют EIP — Extremely Important People. ВИПы нервно курят в сторонке. Чтобы стать EIP, надо быть суперлояльным покупателем Net-a-Porter. Пока их выбирают только из числа женщин, но ближе к концу года обещают обустроить аналогичное закрытое пространство и на мужском сайте Mr. Porter.

Еще недавно многие любили рассуждать о том, что офлайн-бутики будут востребованы всегда потому, что онлайн не может предложить аналогичного уровня сервиса. Может. Хочешь уникальное колье за сотни тысяч долларов? Пару кликов, и оно уже отправляется по удобному тебе адресу на примерку, конечно, если ты EIP.