Обозреватель "Ъ FM" Светлана Бардина рассказывает о том, как близость парков влияет на стоимость недвижимости в Москве, Лондоне и Нью-Йорке.

Высота этажа и видовые характеристики играют значимую роль не только в стоимости, но и в популярности лотов, выставленных на продажу. Кто-то предпочитает урбанистический пейзаж, кто-то — вид на воду. Но это не все варианты. Согласно исследованию компании Knight Frank, была подтверждена зависимость цен на недвижимость от непосредственной близости к ней парковых зон. И это мировой тренд. К примеру, в домах в Лондоне, чьи фасады обращены к Гайд-Парку цена значительно выше, чем в среднем на локальном рынке, — на 18%. А если из окон квартиры или апартамента виден Риджентс-Парк, то надбавка к цене становится максимальной, взлетая до 29% сразу. Такие же данные и с видами на Центральный парк в Нью-Йорке.

В российской же столице данный тренд также присутствует, но не так активно. Панорама на парковые зоны у нас в среднем повышает стоимость элитных лотов на 10%. Но зато темпы продаж в таких проектах в разы выше по сравнению с аналогичными домами без подобных локационных характеристик. К примеру, проекты премиум-сегмента, располагающиеся рядом с парками в Пресненском районе, Хамовниках и на Патриарших прудах, еще на этапе строительства продаются намного быстрее.

Впрочем, по мнению экспертов, глобально не только зеленые зоны парков влияют на стоимость жилья. Еще как минимум два важных фактора должны быть учтены при оценке. Во-первых, качество самого объекта (это его архитектура и дизайн, а также уровень безопасность и качественные характеристики зон общего пользования, безопасность и т.д.). Во вторых — близость к объектам инфраструктуры, например, к престижным школам. Разумеется, парк по соседству в данном случае — дополнительный бонус и не только для здоровья и досуга владельца жилья, но и существенная надбавка к стоимости его актива.