Обозреватель "Ъ FM" Петр Воронков рассказывает о десерте, названном в честь Нелли Мельба, знаменитой австралийской певицы.

Сегодня музыкальное путешествие и удивительно вкусное одновременно. Вот вам отрывок из книги «Едим по-французски»: «Попробовав "Персик Мельба", вы скажете, что покупка этой книги обернулась выгодным для вас вложением капитала». Действительно, идеальный десерт для жаркого дня уходящего лета — и для романтического ужина, и семейного праздника, и просто уютного вечера, когда хочется порадовать себя любимого.

Этот престижный десерт-мороженое был изобретен в конце XIX столетия великим французским поваром Огюстом Эскофье, который посвятил свое творение знаменитой в то время австралийской певице Нелли Мельба.

Оригинальный десерт «Мельба» готовился с персиками, но потом в него стали добавлять малину, клубнику, красную смородину… И что уж совсем безобразие, — заменять персиками консервированными в сиропе или даже конфитюром, что никак не связано с настоящим рецептом.

Нелли Мельба была удивительно красивой оперной дивой, владевшей умами целого поколения театральных поклонников. В ее честь, помимо десерта, был назван сорт яблок, богом забытые духи и даже какие-то тосты или бутерброды. Вот и Эскофье не устоял…

Интересно, что несмотря на существование тогда уже граммофонов, записи неповторимого голоса Нелли Мельба не сохранились. И сегодня имя прославленной когда-то женщины звучит, прежде всего, в связи с десертом ее имени ну и яблоками, конечно, точнее, персиками. Простите, совсем запутался…