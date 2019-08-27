Сталина на вас нет Александр Леви — о приложении для «примерки» татуировок

Хайтек-обозреватель "Ъ FM" Александр Леви рассказывает о приложении дополненной реальности InkHunter, в котором можно «примерить» татуировки.

Делать или не делать татуировку — такой же личный вопрос как, например, пирсинг или получение водительского удостоверения. В случае с чернилами под кожу, которые остаются с тобой на всю жизнь, меня больше интересует выбор изображения и качество его исполнения.

Какой бы профессиональный тату-мастер ни был, надо чтобы он отчетливо понимал, чего хочет клиент, так же как в парикмахерской или в операционной у пластического хирурга. Даже самые понятные и убедительные слова лучше подкрепить картинкой, чтобы, например, претензия, если она вдруг возникнет, имела под собой наглядное основание.

Мобильное приложение InkHunter помогает не только отыскать подходящие эскизы, но и «примерить» их на себя в режиме дополненной реальности. То есть можно заранее посмотреть, как конкретно на вас будет выглядеть любое вытатуированное изображение.

«Примерку» можно проводить с любой частью тела. Но чтобы алгоритмы правильно расположили картинку в пространстве, обрезали лишнее или закруглили края, на желаемом месте нанесения татуировки надо предварительно нарисовать метку. Она похожа на смайлик. Где «глаза» — это две вертикальных черточки, а «улыбка» — горизонтальная линия под ними. Последняя чуть длиннее. В общем, в приложении есть наглядный пример, ошибиться сложно.

InkHunter изначально содержит галерею эскизов профильных художников. Кстати, почти у каждой такой подборки стоит ссылка на аккаунт в Instagram. Но пользователь не ограничен субъективным выбором разработчиков приложения и может загрузить в InkHunter картинки по своему желанию. Есть также опция набора текста. Но тут создателей хватило только на дюжину шрифтов, так что готовая собственная фраза не всегда выглядит так, чтобы ее хотелось выбить чернилами

Результат любого эксперимента с виртуальными татуировками можно запечатлеть не фото, тут же обработать, сохранить и поделиться в социальных сетях.