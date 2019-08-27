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Управлению дорожного хозяйства Челябинска добавили полномочий

Челябинская городская дума одобрила изменения полномочий управления дорожного хозяйства администрации Челябинска. Также ведомство меняет форму организации, теперь оно будет работать на основании бюджетной сметы, а не муниципального задания.

«В связи с вступлением с 30 декабря 2018 года федерального закона об организации дорожного движения в РФ предлагается расширение функций управления дорожного хозяйства Челябинска по реализации мероприятий по организации дорожного движения», - доложил депутатам замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников. Раскрывать перечень новых полномочий он не стал. Господин Алейников подчеркнул, что расширение функционала ведомства повлечет изменение структуры управления и увеличение штата сотрудников.

Как следует из проекта решения гордумы, управление дорожного хозяйства администрации Челябинска из бюджетной организации преобразовывается в казенное учреждение. В функционал ведомства добавляются полномочия по созданию платных парковок и контроль за эксплуатацией платных дорог, а также обязанности по установлению стоимости работ по ремонту магистралей.

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