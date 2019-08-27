РПЦ возобновила стройку храма в промышленном районе Новосибирска

Новосибирская епархия Русской православной церкви возобновила строительство второго храма в Дзержинском районе города, сообщил медиа-центр епархии. Священнослужители подали документы в областной минюст для регистрации нового прихода.

Возведение храма во имя святителя Макария Алтайского на территории Сада имени Дзержинского началось в 2014 году, но позднее его приостановили. Строительство храма ведется на пожертвования жителей района, отметили в епархии, но этих средств «пока недостаточно».

«С тех пор, как [митрополит Новосибирский и Бердский] владыка Никодим назначил меня настоятелем этого храма, утро начинается с вопроса самому себе: где взять кирпич и бетон?! Люди жертвуют на строительство, и за них будут молиться здесь до тех пор, пока будет стоять храм, как за строителей и благоустроителей. Кто не может помочь материально, тот молится, чтобы Господь помог построить на этой земле храм»,— цитирует отца Владимира медиа-центр Новосибирской епархии.

Сейчас в Дзержинском районе действует один православный храм — приход в честь Успения Божией Матери, расположенный в парке «Березовая роща».

Илья Николаев