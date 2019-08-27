В Ульяновской области бывшая чиновница осуждена за махинации с земельными участками

В Тереньгульском районе Ульяновской области бывшая сотрудница Скугареевской сельской администрации осуждена за присвоение муниципальных земельных участков на сумму более 2,7 млн руб. Об этом сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, чиновница с 2009 по 2014 год с помощью поддельных документов оформляла на своих родственников неиспользуемые муниципальные земельные участки, а затем продавала их по доверенности. Всего ей удалось реализовать 9 участков стоимостью более 2,7 млн руб.

В отношении бывшей чиновницы было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) и по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Злоумышленница приговорена судом к 4,5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тыс. руб.

Алена Смирнова