В I полугодии 2019 года банки на Кубани выдали бизнесу в кредит более 780 млрд рублей

Банки Краснодарского края предоставили в первом полугодии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 780,9 млрд руб. кредитов. Рост к аналогичному периоду 2018 года составил 2,7%, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

По данным регулятора, этот показатель самый высокий среди регионов Южного федерального округа. Уточняется, что более 60% от суммы банковских кредитов, выданных корпоративным заемщикам в округе, получили именно предприятия Кубани.

Выдача кредитов в крае выросла в основном за счет кредитования предприятий по производству пищевых продуктов. Рост составил почти в четыре раза, общая сумма кредитов составила 127,9 млрд руб., что составляет 16% от общего объема выданных займов.

Корпоративный кредитный портфель на Кубани за год увеличился на 1% и составил на 1 июля текущего года более 1 трлн руб. Основными факторами роста корпоративного кредитования в Краснодарском крае стало смягчение банковских условий, вызванное усилением межбанковской конкуренции и снижение ключевой ставки Центробанка.

Дмитрий Михеенко