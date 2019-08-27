Челябинская гордума провела последнее заседание первого созыва

Челябинская городская дума провела последнее, 55-е, заседание действующего созыва. Завершился первый пятилетний цикл после реформы местного самоуправления 2014 года, когда гордуму стали формировать райсоветы, а не жители прямым голосованием. Следующее заседание проведут депутаты второго созыва, они будут обязаны объявить конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Челябинска.

Спикер гордумы Станислав Мошаров отметил, что состав первого созыва находился в ситуации неопределенности из-за непроработанности правовой базы эксперимента по внедрению муниципальной реформы. «Пять лет назад реформа сформировала в Челябинске новую систему власти, и ее можно назвать уникальной, всего три города в России решились ее внедрить. Нам с вами пришлось внедрять правовую базу для новой системы с нуля, не у кого было перенимать опыт. Нам удалось без сбоев сформировать систему, получилось выстроить диалог с администрацией», - подчеркнул господин Мошаров. Он считает, что первый созыв депутатов был «сильный по профессиональному и качественному составу».

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова поблагодарила депутатов за совместную работу. Она пожелала удачи тем, кто участвует в выборах в райсоветы, а всем остальным – «счастья, здоровья и всего самого наилучшего».

Муниципальная реформа стартовала в Челябинске в 2014 году. Тогда были образованы семь внутригородских районов с собственными органами власти, полномочиями и бюджетами. Из членов районных собраний депутатов, которых выбирали непосредственно горожане, сформирован состав Челябинской городской думы. 8 сентября этого года во второй раз пройдут выборы по этой системе. Всего челябинцам предстоит выбрать 170 районных депутатов.