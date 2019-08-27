Частную яхту приспособили для научных задач

В Европе впервые спустили на воду самую большую яхту в мире. Судном длиной почти 183 м владеет норвежский миллиардер Хьелль Инге Рекке. Лодку достроят в следующем году — тогда она официально превзойдет по габаритам все существующие частные яхты. Правда, эта будет особенной, — из-за ее задач. Что известно о суперяхте? И кто ей будет пользоваться? Подробности — у Яны Пашаевой и Яны Лубниной.

Хьелль Инге Рекке — один из самых богатых людей Норвегии с состоянием более $3 млрд. Сначала он зарабатывал на ловле рыбы, а основной доход ему принесло шельфовое бурение нефтяных скважин. Несколько лет назад бизнесмен заявил, что хочет отдать должное обществу и природе, и ради этого затеял строительство частной яхты для ученых.

Сейчас обладателем самой длинной яхты в мире — 180 м — считается президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Зайд Аль Нахайян, его лодка всего на 3 м короче яхты норвежца. Вторая крупнейшая яхта — Eclipse Романа Абрамовича — еще сильнее отстает от скандинавского рекордсмена. Ее длина — 162,5 м. Стоимость яхты россиянина с оснащением оценивали в $1 млрд.

Яхтенный брокер компании AquaMarine Group Ирина Ильина считает, что амбициозный проект может стоить норвежцу половину его состояния: «Если говорить о такой же лодке без прибамбасов, которые направлены на исследовательские работы, то, думаю, на одной из ведущих европейских верфей она могла бы стоить $300-$500 млн. Но в данном случае, с учетом ее необычной функции, стоимость может достигать $1,5-$2 млрд».

Под руководством Всемирного фонда дикой природы яхта будет собирать мусор с поверхности воды и утилизировать по 5 тонн в день в специальном мусоросжигателе. Вырабатываемое при этом тепло будут использовать на борту. На месте, где сначала планировали обустроить SPA-центр, решено сделать научную лабораторию. Исследователи смогут мониторить морское дно, погружаться под воду и изучать редкие виды рыб. На борту есть подъемный кран, способный перемещать грузы весом до 15 тонн, ангар для подводного аппарата и две вертолетные площадки. На яхте смогут разместиться до 60 ученых и 30 членов экипажа. Но владелец судна не против и частных чартеров. Характеристики яхты позволяют организовывать туры как в Арктике, так и в тропиках. Одновременно на яхте смогут находиться до 36 любителей экзотического отдыха. Им обещают каюты, не уступающие номерам в пятизвездочных отелях, тренажерный зал, зимний сад и атриум высотой в семь палуб.

Главный редактор журнала Yacht Russia Артур Гроховский вспоминает, что частные яхты впервые начали использовать в исследовательских целях в середине прошлого века в Америке, а сейчас экспедиционные лодки вошли в моду: «Тренд на использование частных яхт в качестве исследовательских судов возник сравнительно недавно, когда появилась мода на экологию, экологичность и так далее. Стал даже создаваться особый тип моторной яхты, который называется Explorer. Есть практическая польза от достаточно крупной яхты — она имеет на борту нечто вроде лаборатории и научное оборудование. Так что ее пассажирами могут стать специалисты тех или иных областей, в том числе гляциологи и океанологи»

Одна из крупнейших экспедиционных яхт в мире длиной 115 м — Luna — принадлежит российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Он купил ее у Романа Абрамовича. Правда, например, руководство института Океанологии РАН в разговоре с "Ъ FM" призналось, что никто из российских бизнесменов никогда не приглашал отечественных специалистов к себе на борт.

Между тем, Хьелль Инге Рекке говорил, что будет использовать яхту и для семейного отдыха. Любопытно, что в 2007 году миллиардер отсидел месяц в тюрьме за то, что купил поддельные права на управление яхтой.