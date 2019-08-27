В Краснодаре и Тимашевске закрыли опасные аттракционы

Прокуратура Краснодарского края совместно с региональным министерством по ГО и ЧС, а также провели проверку около 120 детских аттракционов в Краснодаре, Ейске, Тимашевске и Сочи. По результатам выявленных нарушений часть из них — в Краснодаре и Тимашевске - была закрыта по решениям суда. Проверка была инициирована модератором краевого ОНФ Светланой Бессараб.

Уточняется, что деятельность аттракционов была приостановлена до устранения выявленных на них нарушений. Основными нарушениями были: отсутствие журналов учета ежедневного допуска аттракционов к эксплуатации, отсутствие инструкций по безопасной эксплуатации машин и механизмов, некоторые операторы работали на нескольких аттракционах одновременно и у владельцев машин отсутствовали аптечки.

Большинство надувных аттракционов были прикреплены к земле не должным образом. Это, по словам госпожи Бессараб, самая распространенная причина несчастных случаев.

Василий Хитрых