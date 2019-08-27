Деньги пойдут в народ

В рамках объявленного региональными властями конкурса «Вам решать» жители области смогут посредством голосования в интернете определить какие именно проекты будут реализованы на средства облбюджета. Муниципалитеты заявили на конкурс проектов на общую сумму около 2 млрд рублей, региональный минфин готов выделить на их реализацию 900 млн рублей.

Практика принятия решения о финансировании через голосование позволит понять насколько местные власти адекватно воспринимают потребности жителей, - считает глава минфина Ольга Сулима.

Любой житель области может отдать голос не только за проект, который планируется к реализации на территории муниципалитета, где он проживает, но и за проект в другом районе или городе, - сообщил заместитель министра финансов области Юрий Шалабаев.

Среди участвующих в конкурсе проектов – реконструкция площади Горького в Нижнем Новгороде, замена газона на футбольном поле стадиона «Металлург» в Выксе, установка «умных остановок» в Выксе и другие.