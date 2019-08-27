Башкирия до конца года откроет не менее двух зарубежных представительств

Власти Башкирии до конца года планируют развернуть работу не менее двух представительств республики за рубежом, следует из плана международного продвижения региона до конца 2019 года, утвержденного кабмином 26 августа. В июне представительство Башкирии было открыто в Вене (Австрия). Врио главы региона Радий Хабиров сообщал о намерении развернуть их также в Италии и Турции (Стамбуле).

Согласно плану не менее 70 компаний Башкирии должны до конца года принять участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях за рубежом и в России. В свою очередь, в республику должны прибыть не менее 10 представителей зарубежных компаний. Не менее пяти предприятий Башкирии должны подать заявки на прохождение добровольной сертификации «Сделано в России». В самой республике планируется продвигать проект «Сделано в Башкортостане» (Made in Bashkortostan): план предусматривает, что информацию на соответствующем сайте в 2019 году разместят не менее 20 региональных предприятий.

Кроме того, до конца года в России и за рубежом планируется провести не менее восьми презентаций экспортного потенциала республики.

Ирина Самойлова