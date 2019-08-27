Челябинская область попала в топ-10 регионов РФ по продажам Maserati

В Челябинской области по итогам семи месяцев 2019 года было куплено два новых автомобиля Maserati. По продажам машин этого итальянского бренда регион оказался на седьмом месте среди субъектов РФ, сообщает аналитической агентство «Автостат»

В целом продажи Maserati в России упали на 44%: всего за семь месяцев было куплено 76 экземпляров, год назад – 135. Более половины рынка новых автомобилей этой марки приходится на Москву и Подмосковье – 30 и 9 штук соответственно. Жители Санкт-Петербурга приобрели 12 машин. В Татарстане, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях появилось по три новых Maserati. В Липецкой области, как и в Челябинской, два. Еще в девяти регионах продано по одному автомобилю.