Газ взял курс на Восток

Восточная газовая программа, предполагающая реализацию сразу нескольких уникальных по масштабам и сложности проектов, уверенно набирает темп. Ее координатор — «Газпром» — в ближайшие годы запустит два уникальных месторождения, крупный экспортный маршрут в Китай и гигантский газоперерабатывающий завод. Все это позволит реализовать богатый сырьевой потенциал востока России как за счет получения экспортных доходов, так и развития промышленности внутри страны.

«Газпром» 1 декабря планирует запустить новый экспортный маршрут для поставок газа в Китай — магистральный газопровод «Сила Сибири» мощностью 38 млрд кубометров в год. Проект реализуется в рамках соглашения российской компании и китайской CNPC, подписанного в 2014 году. Первые поставки по трубопроводу составят около 10 млн кубометров газа в сутки (около 3,6 млрд кубометров в год) с постепенным наращиванием объемов. На полную мощность газопровод выйдет к 2025 году. При этом, как сообщал в июне глава «Газпрома» Алексей Миллер, компания обсуждает с китайской стороной увеличение объемов прокачки газа по восточному маршруту еще на 6 млрд кубометров газа в год.

Перспективный ресурс

Газопровод «Сила Сибири» является частью Восточной газовой программы — масштабного государственного плана по освоению запасов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ее реализация, начатая в 2007 году, включает формирование новых центров газодобычи (Сахалинского, Якутского, Иркутского и Камчатского), а также создание в нескольких регионах единой транспортной системы для внутреннего газоснабжения и экспорта в страны АТР. Программа позволит освоить колоссальные ресурсы востока России, которые составляют более 52 трлн куб. м на суше и еще около 15 трлн куб. м на морском шельфе. Запасы газа по А + В + С1 + С2 на лицензионных участках самого «Газпрома» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке превышают 5 трлн кубометров.

К августу текущего года «Газпром» построил участок газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем длиной около 2200 км и провел испытания на 90% маршрута. Со своей стороны в июле CNPC приступила к строительству на территории КНР среднего участка восточного маршрута (газопровод поделен на три части — северную, промежуточную и южную), завершить его планируется к октябрю 2020 года. По данным китайской стороны, промежуточная часть протяженностью более 1,1 тыс. км соединит уезд Чанлин в северо-восточной провинции Цзилинь с городом Юнцин (провинция Хэбэй, Северный Китай).

На втором этапе на российской территории будет построен участок длиной около 800 км от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского в Якутии (они являются ресурсной базой «Силы Сибири»). На третьем этапе планируется расширение газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.

Надежные источники

Запуск Ковыкты в промышленную эксплуатацию запланирован на конец 2022 года, а выход на проектную мощность — на 2025 год Фото: ПАО «Газпром»

Освоение этих месторождений является отдельной серьезной задачей для «Газпрома». Так, Ковыктинское месторождение — крупнейшее по запасам газа месторождение на востоке России, расположенное в пределах трех лицензионных участков «Газпрома» (Ковыктинский, Хандинский, Чиканский). По размеру запасов (категории С1 + С2) относится к категории уникальных: 2,7 трлн кубометров газа, 90,6 млн тонн газового конденсата. При этом месторождение имеет сложное геологическое строение, которое требует применения передовых высокоэффективных технологий, и рельеф: значительная часть его находится на территории высокогорного плато, которое представляет собой чередование сопок разной высоты с каньонами (долинами). Разница температур на перевалах и в долинах зимой может превышать десять градусов.

Запуск Ковыкты в промышленную эксплуатацию запланирован на конец 2022 года, а выход на проектную мощность — на 2025 год. На полке добыча составит 25 млрд кубометров газа в год. Чтобы обеспечить такой уровень производства, необходимо подготовить запасы месторождения к промышленной разработке, а именно перевести их большую часть из категории «оцененные» в категорию «разведанные». Для этого «Газпром» проводит сейсморазведочные работы, бурит разведочные скважины, а также уточняет геометрию и характеристики продуктивных геологических структур (горизонтов). Масштабную программу геологоразведочных работ структура «Газпрома» ООО «Газпром геологоразведка» начала в 2012 году.

С тех пор в пределах месторождения пробурено 15 разведочных скважин и выполнено 11,2 тыс. кв. км сейсморазведочных работ 3D. На месторождении применяется широкоазимутальная сейсморазведочная съемка с повышенной плотностью регистрации данных. Полученная информация позволит построить трехмерную геолого-геофизическую модель участка и уточнить геологическое строение залежей. В 2018 году на Хандинском участке закончено строительство четырех поисково-разведочных скважин общей проходкой свыше 12 тыс. м. А в текущем году ООО «Газпром геологоразведка» приступило к строительству нескольких скважин двойного назначения на Ковыктинском участке для доразведки и отработки эксплуатационных технологий. Впоследствии применение комплексного подхода позволит учесть результаты геологоразведочных работ и пробной эксплуатации при корректировке программы освоения месторождения уже в следующем году. В июле начато бурение первой эксплуатационной скважины на Ковыкте, всего до конца текущего года планируется начать бурение семи эксплуатационных скважин.

Чаяндинское месторождение с извлекаемыми запасами по В1 + В2 в 1,2 трлн кубометров газа и 61,6 млн тонн нефти и конденсата также относится к категории уникальных и находится в более продвинутой стадии освоения. Газ месторождения имеет сложный компонентный состав и высокое содержание гелия, в связи с чем здесь впервые в России в промышленном масштабе будет использована технология мембранного извлечения гелия из природного газа непосредственно на промысле. Она позволит направлять в газопровод то количество гелия, которое будет востребовано рынком.

В 2019 году «Газпром» планирует добыть на нем первые 1,5 млрд кубометров газа. На пиковую мощность в 25 млрд кубометров месторождение должно выйти в 2024 году. На месторождении уже завершено бурение 149 газовых скважин.

А также близится к концу его обустройство: возведение установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), строительство площадок кустов газовых скважин, газосборных коллекторов, объектов энергоснабжения, ведется монтаж основного технологического оборудования. Помимо этого на завершающей стадии находится строительство эстакад с трубопроводами, создание социально-бытовых объектов и сервисной инфраструктуры для поддержания производственных процессов. В августе компания сообщила о подключении Чаянды к «Силе Сибири»: был построен трубопровод-подключение, соединяющий добычную и газотранспортную инфраструктуры.

Последний рубеж

Амурский газоперерабатывающий завод позволит повысить рентабельность добычи ценных компонентов жирного газа с Чаянды и Ковыкты Фото: ПАО «Газпром»

Еще одним важным звеном и масштабным проектом в рамках создания восточного коридора является строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Комплекс нужен для того, чтобы извлечь из восточносибирского газа этан и гелий. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа (42 млрд кубометров в год), а по уровню производства гелия — 60 млн кубометров в год — самым мощным в мире. Завод позволит повысить рентабельность добычи ценных компонентов жирного газа с Чаянды и Ковыкты. Около 2 млн тонн этана и сжиженные углеводородные газы с ГПЗ «Газпрома» будут поставляться на технологически связанный с ним газохимический комплекс СИБУРа. Решение о его строительстве компания собирается принять до конца года, мощность завода по этилену и полиэтилену составит по 1,5 млн тонн.

Чтобы представить себе масштабы Амурского ГПЗ, можно привести ряд цифр. Так, на основной строительной площадке завода в 800 га можно было бы разместить 1,1 тыс. футбольных полей. В ходе строительства предстоит залить более 430 тыс. куб. м бетона, смонтировать более 170 тыс. тонн металлоконструкций — это примерно 23 Эйфелевы башни. Пик строительных работ придется на 2019–2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.

На сегодня строительство ГПЗ выполнено на 44%. В частности, завершен монтаж оборудования для криогенного разделения газа и сжижения гелия на первых двух технологических линиях завода. На третьей технологической линии продолжается монтаж основного лицензионного оборудования. Уже установлены колонны удаления азота (деазотирования), колонна выделения этана (деэтанизатор), а также завершен монтаж самого масштабного элемента — колонны деметанизатора, которая в собранном виде весит 1014 тонн. Его установку проводил кольцевой кран грузоподъемностью 1,6 тыс. тонн — один из четырех крупнейших самоходных кранов в мире. В 2018 году аналогичные деметанизаторы были установлены на первой и второй технологических линиях Амурского ГПЗ. Помимо этого в 2019 году на площадку строительства доставлен второй спиральновитой теплообменник, изготовленный совместным предприятием Linde и ПАО «Силовые машины» в Санкт-Петербурге.

Россия на первом месте

При этом «Сила Сибири» является пусть и важной, но лишь частью Восточной газовой программы. Прежде всего программа направлена на обеспечение газом внутреннего рынка. Благодаря ее реализации сетевой природный газ уже пришел сразу в несколько крупных российских городов — Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск — и другие населенные пункты Дальнего Востока.

Для газификации региона «Газпром» построил газопровод Сахалин—Хабаровск—Владивосток, который стал первой на востоке России межрегиональной газотранспортной системой (ГТС). Масштабный проект был реализован в рекордно короткие сроки. В 2008 году «Газпром» приступил к проектированию газотранспортной системы, а в сентябре 2011 года первый пусковой комплекс ГТС уже был введен в эксплуатацию и природный газ поступил во Владивосток. Новая система создала условия для поставок газа как внутри страны и ускорения социально экономического и промышленного развития регионов Дальнего Востока, так и для экспорта сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

При этом в начале года стало известно, что «Газпром» будет наращивать мощность этого маршрута за счет расширения линейной части на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска и строительства дополнительных компрессорных станций. Компания уже начала мобилизацию строительной техники и персонала, завоз труб большого диаметра.

Ольга Матвеева