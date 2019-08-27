Новая модель формирования пенсионных накоплений будет представлена в сентябре

Новая модель формирования пенсионных накоплений россиян будет представлена в начале сентября. «Я думаю, что мы с Сергеем Анатольевичем (Швецовым, первым зампредом ЦБ.— “Ъ”), наверное, через неделю объявим вам все детали»,— сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по «РИА Новости»).

Господин Моисеев добавил также, что от старого названия системы — индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) — принято решение отказаться.

Над концепцией пенсионной модели совместно работают Центробанк и Минфин. Она должна была быть запущена еще 1 января 2019 года, но по ней не смогли вовремя снять все разногласия в правительстве. Как сообщалось ранее, новая модель подразумевает, что обязательные взносы работодателя заменят добровольными взносами работника. Предлагается сначала установить взнос по умолчанию в размере 0% и постепенно повышать его до 6%.

Подробнее о модели — в материале “Ъ” «ЦБ верит в ИПК».