Лыжно-биатлонный комплекс построят в Казани

Лыжно-биатлонный комплекс появится в казанском поселке Мирный рядом со спортивным центром «Динамо». Проект накануне показали президенту Татарстана Рустаму Минниханову, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

На территории объекта появятся лыжные трассы, стрельбище, вакс-кабины и трибуны. В кабинах можно будет хранить инвентарь и переодеваться. Строительство комплекса планируют разделить на пять этапов. Объект будут использовать для организации состязаний различного уровня и тренировочных сборов.

Господин Минниханов считает, что «лыжно-биатлонный комплекс будет востребован среди татарстанцев», и поручил профильным ведомствам разработать детальный проект.

"Ъ-Казань"