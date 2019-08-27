Кредитный портфель бизнеса ЮФО превысил 1,8 трлн рублей

По данным на 1 июля текущего года кредитный портфель юридических лиц в Южном федеральном округе составил 1833,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Объем кредитов, предоставленных бизнесу, снизился по отношению к такому же периоду 2018 года на 5,9% до 1222,8 млрд руб. «Это связано с более низкими темпами кредитования предприятий оптовой и розничной торговли по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии 2018 года наблюдался существенный рост кредитования в данной отрасли в результате пополнения оборотных средств торговых точек в преддверии ЧМ-2018», — поясняется в сообщении.

В ЮФО более половины корпоративных кредитов (64% от объема выдачи в округе или 780,9 млрд руб.) получили в январе—июне 2019 года предприятия Краснодарского края, почти треть выдачи в округе — предприятия Ростовской области (26,6% или 324,7 млрд руб.).

Кристина Федичкина