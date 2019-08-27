Работы по благоустройству привокзальной площади стартовали в Глазове

В Глазове начались работы по благоустройству привокзальной площади, сообщает пресс-служба городской администрации. Сейчас на объекте демонтируют старое асфальтовое покрытие и плитку, ранее там заменили сети отопления. Площадь реконструируют в рамках соглашения между Удмуртией и РЖД. Генеральным подрядчиком является глазовское ООО «Энергоремонт».

На площади планируют обустроить зону отдыха с фонтаном и качелями, высадить 70 взрослых саженцев различных деревьев, построить комплексную детскую площадку с зонами для разных возрастов, заменить освещение и уложить брусчатку. Также там появятся удобная парковка для транспорта и транзитные пешеходные пути. Завершить строительные работы планируют в ноябре 2019 года.