Депутаты предложили создать административные комиссии в районах Челябинска

Челябинская гордума на заседании утвердила обращение в заксобрание области с предложением о создании административных комиссий в каждом районе города. Совместно с региональным парламентом будет разрабатываться соответствующий закон и правила распределения доходов от административных штрафов между городским и районными бюджетами.

Предполагается, что в каждом районе Челябинска будет создана административная комиссия из девяти человек, которая будет штрафовать нарушителей общественного порядка и правил благоустройства. Сейчас такая комиссия одна на весь город. Как отметила в докладе замглавы Челябинска по имущественным вопросам Надежда Рыльская, создание комиссий поможет увеличить доходную часть районных бюджетов за счет поступлений от штрафов и усилить контроль за исполнением правил благоустройства.

«Необходимо проработать вопрос с коллегами из области, решить, как будут направляться субвенции, какие составы административных правонарушений будет рассматривать внутригородской район. Все эти вопросы будут рассмотрены на рабочей группе с участием представительного органа. Когда правовые вопросы будут разрешены, мы подготовим законодательную инициативу»,- подчеркнула Надежда Рыльская.