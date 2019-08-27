В специальных учениях в ЦВО принимает участие более 30 тыс. человек

В масштабных специальных учениях по материально-техническому обеспечению (МТО), которые сейчас проходят на территории Центрального военного округа (ЦВО), участвует более 30 тыс. человек. «В учениях задействованы органы военного управления, воинские части и организации МТО — более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск»,— пишет ТАСС с ссылкой на департамент информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.

Учениями руководит заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. По его словам, военнослужащими будут выполняться практические задания по всем видам тылового и технического обеспечения. В частности, техническое прикрытие магистралей и дорог, барьерных рубежей, отразвертывание участков дорог для посадки самолетов, организация технического и продовольственного обеспечения всех видов и родов войск.

По данным Минобороны, в учениях задействовано более 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также до 90 единиц самолетов и вертолетов воздушно-космических сил России и армейской авиации. Помимо этого, в учениях будут использовать технические средства, которые планируется поставлять в войсковые подразделения в будущем. Среди них: автоматизированные средства погрузки боеприпасов, модульные химико-аналитические лаборатории контейнерного типа, комплект групповой заправки летательных аппаратов топливом, авиационная перекачивающая станция горючего с использованием резервуаров контейнерного типа, комплект беспричальной заправки кораблей, полевой хлебозавод на автомобильной платформе.

Специальные учения продлится до 30 августа. Среди основных задач мероприятия — совершенствование форм и способов выполнения комплекса задач, возложенных на систему материально-технического обеспечения вооруженных сил РФ.

Анастасия Реутова