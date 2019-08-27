ГУП «Ритуальные услуги» оштрафовано за оказание услуг без лицензии

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга проверила соблюдение требований законодательства о здравоохранении и лицензировании отдельных видов деятельности в СПб ГУП «Ритуальные услуги». По итогам проверки было выявлено, что структурное подразделение организации осуществляло работы по сестринскому делу, медицинским и профилактическим осмотрам без оформленной надлежащим образом лицензии,сообщили в надзорном ведомстве.

В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрев его материалы, Смольнинский районный суд оштрафовал ГУП «Ритуальные услуги» на 170 тыс. рублей.