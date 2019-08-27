Объем выданных потребкредитов в Удмуртии в июле сократился на 2,1%

В июле 2019 года банки Удмуртии выдали 20,2 тыс. потребительских кредитов. Это на 2,1% меньше значения июля прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России за обозначенный месяц выдали 1,64 млн потребкредитов — на 0,3% или 100 тыс. меньше, чем в июле 2018 года.

За указанный период наибольшее количество выданных потребительских кредитов отметили в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Башкирии и Татарстане — 74,8 тыс., 69,4 тыс., 61,9 тыс., 56,4 тыс., 56,1 тыс. и 54,7 тыс. единиц соответственно. Самый большой рост выдачи зафиксировали в Москве, Тульской, Московской, Ленинградской областях и Санкт Петербурге — он составил 8,2%, 5,6%, 4,9%, 4,3% и 3,8%. Наибольшее сокращение выдачи отметили в Алтайском и Ставропольском краях, Иркутской области и Якутии — оно составило 8,8%, 8,1%, 6,4% и 4,6%. Исследование проводилось среди 30 регионов-лидеров по обозначенному виду кредитования.

«По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по "охлаждению" рынка розничного кредитования. В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.