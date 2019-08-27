На погранпункте в Оренбуржье изъяли 4 тысячи среднеазиатских черепах

В Оренбургской области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ о контрабанде 4 тыс. среднеазиатских черепах, которые занесены в Международную Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее пограничные службы обнаружили в прицепе автомобиля «Вольво» 4,1 тыс. среднеазиатских черепах. Рыночная стоимость изъятых рептилий составила 7,79 млн рублей.

После задержания контрабанды черепахи содержались в пустующем здании Оренбургского педагогического университета, где полицейские вместе с преподавателями и студентами в течение полутора месяцев ухаживали за ними. В настоящий момент рептилии выпущены в естественную среду обитания в Арысском массиве на территории Казахстана.

Андрей Сазонов