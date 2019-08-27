В Краснодарском крае застраховано 2,5% посевной площади яровых

По состоянию на 1 августа текущего года, в Краснодарском крае было застраховано 49,6 тыс. га посевной площади яровых сельхозкультур. Это 2,5% от всех посевных площадей в регионе, сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА).

По количеству гектаров посевной площади яровых по договорам страхования Кубань занимает второе место в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах после Волгоградской области (82 тыс. га; 5,3%). В Ставропольском крае застраховано 25,1 тыс. га засеянной яровыми культурами площади (2,4%), в Ростовской области — 21,6 тыс. га (1,1%), в Астраханской области — 4,4 тыс. га (5,5%), в Ингушетии — 3,1 тыс. га (7,7%), в Крыму — 2,4 тыс. га (0,7%), в Кабардино-Балкарии — 0,7 тыс. га (0,3%).

«Проникновение агрострахования на Юге России (2,6% от прогнозируемого ярового сева в ЮФО и 1,5% в СКФО) – пока что уступает Центральному и Приволжскому федеральным округам, с их уровнем охвата в этом году на уровне соответственно 7 и 5% от посевных площадей. НСА прогнозирует, что здесь в первую очередь повышенным спросом будут пользоваться адаптированные к потребностям отдельных отраслей программы страхования от избранных рисков», - говорит президент НСА Корней Биждов.

Так, по его словам, программы страхования рисков виноградарства и садоводства с государственной поддержкой, разработанные специально для Кубани, уже вызвали интерес местных агропроизводителей.

Дмитрий Михеенко