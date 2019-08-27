Башкирия субсидирует «Ютэйру» затраты на 180 млн рублей

Власти Башкирии планируют оказать авиакомпании «Ютэйр» господдержку в виде субсидирования затрат на выполнение рейсов из Уфы на сумму более 180 млн руб. в течение двух лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимура Мухаметьянова. До конца 2020 года в бюджете Башкирии для перевозчика предусмотрены субсидии в размере 100 млн руб. Но в госкомтрансе уверены, что этой суммы недостаточно, и «будет обсуждаться дополнительное выделение еще 80 млн рублей», отметил глава ведомства.

В планах властей региона — создать на базе уфимского аэропорта хаб для обслуживания транзитных рейсов из Сибири в центральную часть России и южные регионы. Субсидии планируют выделять на конкретные рейсы перевозчика. По словам Тимура Мухаметьянова, их перечень будет объявлен позже.

Ранее глава госкомтранса сообщал, что «Ютэйр» получит субсидии на выполнение рейсов из Уфы в Вену (Австрия), программа которых запланирована на год.

«Ютэйр» является одним из крупных перевозчиков из Уфы с долей на рынке регулярных внутренних рейсов более 50%.

Ирина Самойлова