Самарская Фабрика-кухня перешла на баланс Третьяковской галереи

Фабрика-кухня завода им. Масленникова передана в оперативное управление Государственной Третьяковской галереи. Передачу осуществило территориальное управление Росимущества в Самарской области. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по управлению госимуществом.

«Вместе с Фабрикой-кухней в оперативное управление музейного объединения переданы и другие здания, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 149»,– говорится в сообщении.

После завершения государственной регистрации права оперативного управления на объект Третьяковская галерея сможет завершить реставрацию и реконструкцию Фабрики-кухни.

Здание Фабрики-кухни, памятник эпохи конструктивизма, было построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Сначала в нем размещался комбинат питания при заводе им. Масленникова, а в 1990-е годы после перехода объекта в частную собственность — торговые ряды. Позже Фабрика-кухня пришла в запустение, и возникла необходимость ее реставрации. В сентябре 2013 года во время рабочего визита в Самару министр культуры РФ Владимир Мединский пообещал властям региона финансовую поддержку в восстановлении объекта. В декабре этого же года здание стало собственностью региона. Позже ему был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В настоящее время объект находится на реконструкции.

Георгий Портнов