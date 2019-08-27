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Власти Нижнего Тагила ищут подрядчика на строительство моста через Тагильский пруд

Мэрия Нижнего Тагила (Свердловская область) вновь объявила конкурс на поиск подрядчика для строительства мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, максимальная цена контракта — 3,9 млрд руб. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

В документации указано, что подрядчик до декабря 2022 года должен построить подъездные дороги, транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой, а также велодорожки и сопутствующую инженерную инфраструктуру. В случае заключения контракта, в этом году на строительство будет выделено 526,3 млн руб., в 2020 году — 948 млн руб. В 2021 и 2022 годах по 1,3 млрд руб. и 1,2 млрд руб. соответственно. Прием заявок продлится до 3 сентября. Аукцион состоится 6 сентября.

Это уже второй аукцион по поиску подрядчика для строительства Нижнетагильского моста и сопутствующей инфраструктуры, который объявляет администрация. По итогам прошлого аукциона найти желающих поучаствовать в конкурсе не удалось. По мнению муниципальных чиновников, три компании, которые претендовали на участие в аукционе, не успели ознакомиться с конкурсной документацией.

В рамках проекта планируется построить мост через Нижнетагильский пруд, который соединит его противоположные берега. Предполагается, что объект будет построен по системе государственно-частного партнерства. Кроме бюджетных средств, 1,3 млрд руб. вложит металлургический холдинг «Евраз». Несмотря на сроки исполнения контракта, открыть готовый объект власти города намерены 31 июля 2022 года.

Анастасия Реутова


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