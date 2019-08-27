Конец отпускного сезона и начало учебного года остановят Москву

Эксперты рассказали, по каким трассам будет сложнее всего въехать в столицу на этой неделе. В Центре организации дорожного движения прогнозируют, что количество машин в городе вырастет на 15%. Это связано с тем, что москвичи постепенно возвращаются из отпусков и собирают детей в школу. Прогнозируется, что с каждым днем ситуация будет ухудшаться, а пик пробок придется на воскресенье, 1 сентября, — вылетные магистрали встанут в девяти- и даже десятибалльных пробках.

Чтобы хоть немного сэкономить время, автомобилистам стоит объезжать аэропорты и крупные торговые центры, а в выходные лучше вообще не садиться руль, убежден партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Если вы едете с дачи, и ваш маршрут совпадает с дорогами, ведущими в аэропорт, то имейте в виду, будут чудовищные пробки. Я имею в виду Ленинградку и трассу М-11, Киевское шоссе и направление со стороны Домодедово. В субботу и воскресенье с утра до ночи авиагавани принимают и отправляют максимальное количество чартерных рейсов. Кроме того, наступают последние дни для того, чтобы приготовиться к началу учебного года. Если раньше народ бегал по городским магазинам, то теперь все поедут в торговые центры, расположенные рядом с МКАДом. Кто-то едет в ранний час, кто-то — в поздний.

Я бы советовал вообще пользоваться общественным транспортом.





А еще лучше закупиться заранее, а в этот день уже дома готовить детей к школе».

Ситуацию усугубят незавершенные в срок ремонты на северных магистралях. Много времени потеряют и те, кто будет возвращаться на машине с черноморского побережья, уверен координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел: «Самые сложные трассы — это Ярославка, Горьковка, Дмитровка, на них ведутся дорожные работы. Причем, на Дмитровском шоссе мост регулярно месяца по три-четыре ковыряют ежегодно. На Ярославском шоссе тоже, к сожалению, неприятное сужение происходит из-за ремонтных работ, из-за "горлышек". Что касается трассы М-4, то до Москвы-то, может быть, там все красиво, и широко, и без снижения скорости идет. Но как только мы упираемся в съезд на МКАД, то с нескольких полос люди толпятся и перекрывают основную магистраль, чтобы заехать в город. Лучше было бы, если бы просто по одной полосе — правой — шло это движение. Как только автомобилисты начинают вклиниваться со второго, третьего, четвертого рядов, то образуется глухая пробка».

Перемещение по городу на такси тоже вряд ли станет удачной альтернативой. Клиентам наверняка придется подолгу ожидать машину, полагает водитель такси Денис Панасенко: «Неделя перед школой самая запарная. Ее можно сравнить с предновогодней. Люди, в том числе и приезжие из области, мотаются по городу, докупают все что нужно. С одной стороны, когда пробки, услуги такси обходятся дороже. С другой, — доехать до клиентов сложнее, и поэтому они часто отменяют поездку. Можно по три часа кататься и ни до одного пассажира не доехать, — тебя просто не дождутся».

Погода в последнюю неделю лета будет сухой и теплой, так что многие дачники могут отложить возвращение в город до воскресенья. После кратковременного понижения температура вновь повысится до 20-23 градусов, рассказал "Ъ FM" ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец: «На большей части европейской России ожидается похолодание. Связано это с тыловой частью атлантического циклона. Однако ухудшение погодных условий были связаны именно со вторником, 27 августа, и похолодание в ближайшие двое суток будет кратковременным.

Уже начиная с четверга, воздушные потоки развернутся на западный и северо-западный румбы, и благодаря влиянию скандинавского антициклона жителей столичного региона ждут по-летнему теплые деньки.





Ночами — +10/+15 градусов, а к выходным можно рассчитывать на +20/+25 с пролонгацией на начало осени и учебного года».

Этой осенью синоптики не исключают продолжительного бабьего лета, которое частично компенсирует москвичам холодное лето.

Владимир Соколов