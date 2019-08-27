Мэрия Краснодара рассматривает возможность увеличения штрафов за нескошенную амброзию

Глава краевой столицы Евгений Первышов дал поручение изучить опыт других городов России где значительно увеличены штрафы за плохое содержание земельных участков, в том числе за несвоевременный покос карантинных сорняков, сообщает пресс-служба администрации города.

«Есть механизмы, благодаря которым можно эффективней бороться с теми, кто не содержит в порядке свою землю и территории зарастают амброзией. Наказание нужно сделать соразмерным, заставить возмещать ущерб городу и здоровью горожан», — рассказал вице-мэр Краснодара Виталий Косенко.

Сегодня административные штрафы на граждан за нескошенные сорняки колеблются в пределах 300-500 руб., для юрлиц — до 10 тыс. руб., должностные лица штрафуются от 500 до 1000 руб. Всего с начала апреля в краевой столице было составлено 20 протоколов об административных нарушениях в отношении тех жителей Краснодара, которые не очищают участки от сорняков, выдано 478 предписаний. Всего с 1 апреля по 26 августа на территории Краснодара скосили амброзию на площади около 5,7 тыс. га.

По данным аллергоцентра СКАЛ, 40% жителей краевой столицы страдают от аллергических заболеваний, из них около 90% приходится на поллинозы — сезонные заболевания, причиной которых является аллергическая реакция на пыльцу растений.

Андрей Ульченко