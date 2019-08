Как блокировать возбудителя туберкулеза

Химики Уральского федерального университета и биологи из Института органического синтеза и общей генетики Академии наук синтезировали несколько соединений на основе имидазотетразинов. Их воздействие на бактерии, вызывающие туберкулез, открывает хорошие перспективы в лечении этого смертельного заболевания.

Туберкулез — главный убийца человечества среди инфекционных заболеваний, а особенно плохо то, что вызывающие его бактерии из семейства Mycobacteriaceae весьма быстро приспосабливаются к антибиотикам. Возникают резистентные формы, против которых иногда просто нет лекарств. Хуже того: антибиотики, которые еще могут как-то воздействовать на резистентные микобактерии, отравляют организм больного, и без того ослабленный.

Определение специфической мишени в микобактерии позволило бы воздействовать только на нее. Такая мишень, будучи найдена, перевернула бы всю индустрию противотуберкулезных препаратов и, что не менее важно, дала бы способ справиться с резистентными формами.

Основой для новых противотуберкулезных препаратов российская исследовательская группа решила сделать производные имидазотетразинов. Эти молекулы примечательны тем, что по структуре очень похожи на широко распространенные в природе пурины — компоненты ДНК. В структуре имидазотетразинов много атомов азота, что придает им особые свойства, позволяющие точно попадать в различные биологические мишени.

Одной из них стал важный для выживания микобактерий фермент, называемый серин-треониновой протеинкиназой. Его роль в болезнетворных бактериях состоит в модификации других белков с помощью присоединения к ним фосфатного остатка и регуляции их активности. Ученые предполагают, что новые лекарственные вещества связываются с серин-треониновой протеинкиназой микобактерий туберкулеза и блокируют ее работу.

Чтобы доказать их эффективность, ученые выращивали культуры микобактерий и наблюдали за реакцией на лекарство in vitro: вокруг бумажного диска, пропитанного имидазотетразинами, прекращался рост колонии микроорганизмов.

Исследовательская группа показала, что к изучаемым веществам у микобактерий также вырабатывается устойчивость, но она отличается от устойчивости к стандартным антибиотикам, что подтверждает воздействие на разные мишени. Штаммы микроорганизмов, которые выработали устойчивость к уже используемым антибиотикам, оказываются чувствительными к имидазотетразинам и наоборот.

Из десятка синтезированных молекул ученые выбрали наиболее эффективную и в дальнейшем планируют работать над увеличением ее растворимости.

«Благодаря сотрудничеству химиков и биологов удалось не только создать новые соединения и выявить их активность в отношении микобактерий туберкулеза, но и предположить механизм их действия, а также изучить способность микобактерий вырабатывать устойчивость к новым препаратам. Эти данные очень важны, поскольку туберкулезные микобактерии способны легко мутировать, образуя лекарственно-устойчивые штаммы»,— рассказывает младший научный сотрудник кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Светлана Толщина.

По словам Толщиной, эффективность существующих препаратов быстро теряется, что вызывает серьезные проблемы в современной терапии туберкулеза. Именно новый механизм действия и относительно низкая частота возникновения лекарственно-устойчивых мутантов позволяют рассматривать производные имидазотетразина как перспективные средства в борьбе с заболеванием.

