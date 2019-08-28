Самый жаркий месяц в истории

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем за все время регистрации погоды на Земле, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Есть и еще некоторые любопытные статистические данные: июль 2019 года — 43-й подряд июль, в течение которого средняя по Земле температура была выше средней июльской за все время наблюдений, и это 415-й подряд месяц, когда среднемесячная температура была выше, чем средняя температура соответствующего месяца, за все время наблюдений. Кстати, и июнь 2019 года был самым теплым в истории.

Да, и еще: девять из десяти самых теплых июлей за 140 лет случились с 2005 года.

Июль 2019 года был на 0,95°C теплее, чем средний июль в прошлом веке. Этот показатель равен 15,8°C, сообщило NOAA. Аляска, Центральная Европа и Юго-Западная Азия пережили самое большое в истории отклонение от средней температуры июля.

Площадь ледового покрытия в Арктике после самых жарких в истории июня и июля сократилась почти на 20%, и это новый рекорд, которому вряд ли стоит радоваться.

По мнению американских климатологов, эти температурные рекорды, в том числе дикая июльская жара в Западной Европе, имеют во многом антропогенное происхождение. Ученые из группы World Weather Attribution построили модель, в которой постарались учесть информацию с метеорологических станций и антропогенное воздействие на окружающую среду. Согласно их выводам, 40-градусная жара во Франции и в Нидерландах (даже в Нидерландах!) с большой вероятностью стала следствием деятельности человека. В пять-десять раз более вероятным благодаря антропогенному воздействию стало и возникновение новых аномальных волн тепла. Группа сообщает, что повсюду температуры были (и, видимо, будут) минимум на 1,5–3°C выше, чем в сценарии, в котором климат не изменился в результате деятельности человека.

Группа проанализировала шесть европейских волн тепла с 2010 года и обнаружила, что каждая из них стала значительно более интенсивной из-за изменения климата.

Последняя европейская волна тепла затронула даже Гренландию, где началось беспрецедентное таяние толстого льда, покрывающего большую часть острова.

Может быть, предложение президента США Дональда Трампа купить Гренландию у Дании не такое уж и сумасбродство? В период климатического оптимума — 900 лет назад — этот остров был плодородным местом.

По материалам журнала Nature, август 2019 г.

Анатолий Кривов