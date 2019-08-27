Гендиректору «Конара» присвоили звание почетного гражданина Челябинска

Челябинская гордума присвоила звание почетного гражданина Челябинска генеральному директору АО «Конар» Валерию Бондаренко. Решение принято большинством голосов, воздержался от голосования только депутат от КПРФ Константин Нациевский.

О вкладе Валерия Бондаренко в развитие Челябинска депутатам рассказал замглавы Челябинска Евгений Шинин. В докладе он отметил, что «деятельность Бондаренко социально ориентирована, на протяжении многих лет он оказывает помощь челябинским спортсменам». Награда будет вручена в День города.

АО «Конар» (до 2016 года — ЗАО «КОНАР») основано 29 октября 1991 года. Промышленная группа специализируется на производстве оборудования для нефтегазового машиностроения, сложных металлоконструкций, комплексном инжиниринге. Основной производственной площадкой «Конара» является индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске. Производственные площадки также расположены в Челябинской и Волгоградской областях.