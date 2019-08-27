Годовой рост выдачи потребительских кредитов на Кубани составил 1,9%

В июле текущего года в Краснодарском крае было выдано 61,9 тыс. потребительских кредитов, что на 1,9% больше, чем в июле 2018 года (было 60,8 тыс. ед.). Данную информацию публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По показателю объема выданных кредитов на покупку потребительских товаров Кубань находится на третьем месте после Москвы (74,8 тыс. ед.) и Московской области (69,4 тыс. ед.) и обгоняет Свердловскую область (56,4 тыс. ед..) и Башкортостан (56,2 тыс. ед.). В России в июле 2019 года было выдано 1,64 млн потребкредитов, что на 0,3% меньше, чем в июле 2018-го.

По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина, сокращение количества выдаваемых кредитов в стране обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. «В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая заемщиков с хорошей кредитной историей», - резюмировал эксперт.

Дмитрий Михеенко