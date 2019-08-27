«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договор с ООО «Энергосети»

Компания ООО «Энергосети» больше не является подрядчиком «ТНС энерго Ростов-на-Дону», оказывающим услуги по замене приборов учета электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

В сообщении указано, что договор был расторгнут еще 22 августа, и с этого дня пломбы, которые устанавливают «Энергосети» на счетчики, недействительны. «Причиной расторжения договора послужили существенные нарушения со стороны подрядной организации. Специалисты ООО „Энергосети“ завышали фиксированную стоимость услуги „Замена приборов учета электроэнергии“ и даже под угрозой применения штрафов навязывали замену счетчиков, когда прибор учета полностью исправен и срок поверки еще не истек»,— поясняется в сообщении.

ООО «Энергосети» работала с потребителями в Ростове, Батайске, Новошахтинске и Шахтах. «ТНС энерго Ростов-на-Дону» просит клиентов быть бдительными и не поддаваться на уловки «Энергосети».

Кристина Федичкина