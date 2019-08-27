«Мое дело» для бизнеса

Клиенты Райффайзенбанка, которые ведут учет в интернет-бухгалтерии «Мое дело», теперь могут подключить автоматическое получение выписки из банка и отправку платежных поручений из «Моего дела» в банк. Сервис интегрирован интернет-банк для малого бизнеса Райффайзен Бизнес Онлайн.
«Клиенты АО Райффайзенбанк, которые ведут учет в интернет-бухгалтерии «Мое дело», теперь могут подключить автоматическое получение выписки из банка и отправку платежных поручений из «Моего дела» в банк. Сервис интегрирован интернет-банк для малого бизнеса Райффайзен Бизнес Онлайн.
«Сервис „Мое дело“ популярен среди наших клиентов. Мы очень рады, что теперь сможем предложить им возможность его интеграции с интернет-банком», — добавил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом.
Интеграция активируется с двух сторон: из интернет-банка Райффайзен Бизнес Онлайн и личного кабинета сервиса «Мое дело».