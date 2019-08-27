«Краснодаргазстрой» заплатит 37 млн рублей по мировому соглашению

Арбитражный суд Краснодарского края утвердил мировое соглашение между хабаровским ООО «Карьер сервис» и АО «Краснодаргазстрой», по которому последнее обязуется до 30 сентября заплатить 36,9 млн руб. задолженности. Документ опубликован в системе «СПАРК-Интерфакс».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в отношении АО «Краснодаргазстрой» в настоящее время в арбитражных судах рассматриваются иски на общую сумму 321 млн руб. В 2018 году общество выручило от продаж 34 млрд руб., при этом понесло убытки на сумму 474,7 млн руб.

По данным сайта общества, одним из основных направлений деятельности краснодарского предприятия является линейное строительство газопроводов. В среднем оно строит от 40 км магистральных газопроводов в месяц. АО «Краснодаргазстрой» принимало участие в возведении «Южно-Европейского газопровода», «Северного потока» на участках «Ухта-Торжок» и «Грязовец-Выборг», а также олимпийского газопровода «Джубга-Лазаревское-Сочи».

Андрей Ульченко