Зарплатам врачей в Нижнем Тагиле поставят диагноз

Власти пытаются остановить увольнение хирургов в Нижнем Тагиле — в городе ждут группу региональных чиновников, которая должна оценить работу больниц, пообщаться с врачами и выработать предложения, чтобы сохранить медиков на местах. На днях шесть хирургов первой горбольницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Они жалуются на большую нагрузку и низкую зарплату. Около месяца назад так же поступили их коллеги из другого учреждения города. С чем связан уход специалистов? И удастся ли властям договориться с медиками? Разбирался Александр Рассохин.

В начале августа сразу четыре хирурга уволились из Демидовской больницы Нижнего Тагила. И это только начало, предупреждали тогда врачи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в письме, — многие коллеги медиков раздумывают о таком же решении. Нагрузка очень велика, а зарплата ей несоизмерима. Главврач Демидовской больницы поспешил заявить о 100 тыс. руб. в месяц, которые хирурги якобы получают. Правда, в реальности, по словам самих медиков, сумма как минимум вдвое меньше.

Из-за отсутствия хирургов всех пациентов перевели в соседние больницы — первую и четвертую. И проблемы, которые давно зрели, проявились уже там. Чтобы получать хотя бы 50 тыс. руб., приходится выходить на дополнительные дежурства, признался в видеообращении хирург горбольницы №1 Никита Зотов.

Единственный выход — увольнение. Заявление на стол главврачу в пятницу положили шесть хирургов первой горбольницы. Власти отреагировали моментально: провели проверку, правда, нарушений не выявили, а руководство учреждения провело переговоры с хирургами. В итоге лишь один человек заявление забрал, оставшиеся взяли паузу до конца этой недели.

Что предложили врачам? В региональном Минздраве этого не сообщают. Однако журналистам телеканала «Россия 24» удалось застать в коридоре больницы Михаила Колесникова, одного из медиков.

"Главврач добавил второму хирургическому отделению 0,75 ставки. Это примерно 18 тыс. руб.".

К чему приведут переговоры сторон, пока остается догадываться. Сами врачи говорят, что рабочих мест в городе у них немного, в правительстве, в свою очередь, заявляли о зарплате хирургов в 70-130 тыс. руб. Но даже ради 70 тыс. руб. некоторым приходится работать на нескольких ставках.

Вопросом заинтересовалась прокуратура, а в Нижний Тагил направляются региональные чиновники, сотрудники «Общероссийского народного фронта», именитые врачи во главе с министром здравоохранения и заместителем губернатора, сообщил "Ъ FM" пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков: «Они будут знакомиться с деятельностью больницы, ее коллективом.

В результате должны быть выработаны решения, которые будут озвучены на совещании под председательством губернатора.

Нагрузка медиков сейчас просчитывается, работают экономисты Минздрава. Все будет озвучено на заседании у губернатора».

История с больницами Нижнего Тагила стала резонансной. Но такой ли необычной? Проблема системная и встречается повсеместно в стране, настаивает военный врач-хирург Владимир Хорошев, который и сам родом из Свердловской области: «Людей уже начинают вызывать с пенсии, обещать им большую зарплату, всевозможные надбавки, только чтобы они вернулись на рабочее место. Между тем, практически 25% выпускников любого медицинского вуза через три года уже не работают в медицине, уходят из профессии. Требования высокие, кроме этого требуется заполнять массу бумаг».

В региональном Минздраве уверяют, что ситуация под контролем, и жители не почувствуют нехватку кадров. Если хирурги все же уйдут из больницы, то власти обещают перенаправить в Нижний Тагил специалистов из других районов области. Не говорят, правда, кто заменит врачей там. Выходит, кадровый кризис в медицине лечить нечем, он просто дрейфует.

На проблему обратили внимание и в Кремле, впрочем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решать ее должен Минздрав и региональные власти.