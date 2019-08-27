Свердловская область подала заявку на создание международного математического центра

Власти Свердловской области подали заявку в министерство науки и высшего образования РФ на создание одного из четырех международного математического центра. Итоги конкурсного отбора объявят в конце сентября.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, уральский математический центр планируется создать на базе Института математики и механики УрО РАН. «Заявка уже прошла экспертную оценку на предмет соответствия правилам конкурса, а сейчас проходит экспертную оценку в совете по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня»,— пояснил директор института Николай Лукоянов. По его словам, центр предполагается создать в форме консорциума. Его центром станут три лаборатории Института математики и механики УрО РАН, две лаборатории Уральского федерального университета, а также лаборатория Удмуртского государственного университета. «Основными задачами центра станут проведение прорывных фундаментальных исследований, привлечение ведущих математиков с целью интеграции российской науки в мировое сообщество»,— добавил господин Лукоянов.

Всего на конкурс было подано девять заявок — три из Москвы и по одной из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Казани, Воронежа и Екатеринбурга. Каждому из четырех победителей конкурса в 2019 году будет выделено из федерального бюджета 80 млн руб. в рамках целевого финансирования. С 2020 по 2024 годы будет выделяться 160 млн руб. ежегодно.

Анастасия Реутова